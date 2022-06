Vaincre l'anxiété. Cahier d'activités pour les enfants

Un cahier ludique et coloré pour les enfants de 6 à 12 ans ! Etre jeune n'empêche pas les enfants de s'inquiéter. Ce cahier d'exercices conçu spécialement pour les enfants regorge d'exercices amusants pour les aider à apprendre à surmonter les sentiments d'inconfort ou d'inquiétude. Chacune des activités comporte des instructions adaptées aux enfants, les aidant à comprendre à la fois ce qu'ils doivent faire et comment cela les aidera à se sentir mieux. Une variété d'exercices : les enfants trouveront de nouvelles façons d'apaiser leur anxiété en dessinant, en répondant à des quiz, en s'entraînant à faire des exercices de respiration, etc. Des approches fondées sur des preuves : tous les exercices sont ancrés dans des méthodes éprouvées de traitement de l'anxiété, telles que la TCC (thérapie comportementale et cognitive), l'ACT (thérapie d'acceptation et d'engagement) et la pleine conscience. Du plaisir à chaque page grâce à une présentation adaptée aux enfants avec de nombreux dessins en couleur. Apprenez aux enfants à gérer certaines de leurs émotions les plus difficiles à l'aide de ce cahier d'exercices.