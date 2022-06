Punch needle créative en volume. Un livre pour tout savoir, pratique et accessible à tous

Un guide ultra-complet pour toutes les accros de la punch needle qui ne veulent pas s'arrêter aux gestes de base mais apprendre à créer des objets en volume, au style moderne et frais, en jouant avec les mélanges de textures et de fils et en créeant soi-même les objets de son imagination ! Karine Chevalier aka Needl&Weav a créé plus de 20 modèles, utilisant des techniques parfois simples, parfois d'expertes mais qui deviennent faciles grâce aux pas à pas illustrés et aux conseils et secrets de fabrication qu'elle dévoile enfin ! Une poupée, les fruits et légumes de la marchande, des plantes vertes, une pochette de soirée, une couronne de Noël, un col Claudine, et d'autres sont à choisir selon ses envies. Un premier chapitre permet de s'équiper bien et simplement, de comprendre les différences entre les toiles, entres les fils et leurs rendus, puis il détaille tous les gestes de base, les points et effets possibles, et les méthodes pour obtenir des finitions parfaites. Chaque projet est présenté sous forme de tuto, expliqué en pas à pas photos.