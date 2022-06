Quand les antibiotiques sont insuffisants pour combattre la borréliose, la solution peut se trouver dans les remèdes naturels ! Principalement transmise par les tiques, la maladie de Lyme, ou borréliose, est extrêmement complexe, souvent mal diagnostiquée et mal traitée. Puisqu'elle peut toucher tous les systèmes de l'organisme, le traitement doit concerner celui-ci dans son intégralité. C'est pourquoi le Dr Stefan Stângaciu et Claudette Raynal-Cartabas, experts en apithérapie, l'abordent ainsi, dans cet ouvrage, sous différents angles : physique, énergétique et psycho-émotionnel. Ils proposent de nombreux conseils et outils pour reconnaître les signes et les symptômes de la maladie ainsi que des moyens pour la traiter, grâce à des méthodes complémentaires aux thérapies allopathes : les produits de la ruche, la médecine traditionnelle chinoise, les plantes médicinales et les huiles essentielles.