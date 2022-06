L'inconnu de Chakkamuk Lake

Douglas Warwick, le shérif de Notchbridge, est accusé de viol. Son jeune adjoint Taylor se retrouve à devoir enquêter sur son propre chef. Inexpérimenté, il demande à Blansky, l'ancien shérif aujourd'hui propriétaire du journal local, et à Dempsey, célèbre auteur de romans policiers, de l'aider. Mais aucun d'eux ne pouvait imaginer la terrible machination que cachent les accusations contre Warwick. Ni que tout le monde allait y laisser quelque chose de précieux : sa fortune, son honneur, sa vie... Sous l'or des feuillages de l'été indien, jamais haine et vengeance n'auront été aussi cruelles et féroces. Et jamais la plume et le talent de Roy Braverman n'auront été aussi démoniaques pour créer un suspense qui vous laissera pantelant jusqu'au dernier mot.