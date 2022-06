Enfances & psy N° 92 : Sexualités

La sexualité fait la une des médias : révélation d'abus sexuels sur des enfants, inceste, débatsurl'âgeduconsentementàl'adolescence... Cesévénementsnousinterpellentcommeprofessionnels, alors que le contexte a radicalement changé depuis notre jeunesse : à la relativeignorance fait place les risques d'une exposition à la pornographie ; les pratiques sexuelles desplus jeunes évoluent, le regard sur les sexualités non hétéronormées aussi. Mais la sexualitéinfantile ne peut se résumer à ces faits, elle est une source essentielle de plaisir, dedéveloppement pour l'enfant et l'adolescent. Comment les enfants et les adolescents sont-ilsaccompagnés, protégés, entendus ? Quellessontlesréponsesétabliesparlesinstitutionscommelajustice, l'Educationnationale ? Leparidecenuméroestd'éclairercesquestionnements.