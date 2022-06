Instant karma. Le jour où tout a changé

Un roman par l'auteur best-seller de la série Le Chat du Dalaï-lama, qui stimule de manière divertissante notre réflexion sur nos actions et le karma. S'il est vrai que tout est en perpétuel changement, en mutation, en devenir, et si les causes que nous créons à un moment donné ont vraiment des effets ultérieurement, la grande question que chacun d'entre nous doit résoudre est certainement la suivante : comment utiliser au mieux cette vie humaine autonome mais limitée pour générer les meilleurs résultats possibles pour nous-mêmes et les autres ? En écrivant ce livre, l'auteur s'est efforcé de stimuler la réflexion, d'entamer des conversations et d'ouvrir l'esprit - et le coeur - des personnes à cette idée : le karma peut vraiment offrir une explication crédible des raisons pour lesquelles chacun de nous vit la réalité de sa propre manière.