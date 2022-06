Le guide pratique complet indispensable dans toutes les familles et pour les professionnels de la petite enfance, avec des schémas et photographies pour comprendre et exécuter parfaitement les protocoles de soin. Si votre enfant se blesse, savez-vous quoi faire pour lui venir en aide ? Avez-vous suffisamment confiance en vous pour prendre cet accident en charge, vous occuper de sa blessure, le réconforter et solliciter les secours extérieurs ? Savez-vous vous occuper d'un nourrisson qui a de la fièvre et parviendriez-vous à reconnaître les signes éventuels d'aggravation de la maladie ? Les enfants ont tendance à se montrer intrépides et les petites blessures du quotidien participent au processus qui les fait grandir, comme c'est également le cas pour les maladies infantiles auxquelles personne n'échappe. Fort heureusement, les accidents et les maladies graves demeurent rares. Cependant, et quel que soit l'événement de santé qui surgit, il est important que l'enfant reçoive les meilleurs soins possible et au bon moment. Lorsque l'enfant blessé reçoit des gestes de premiers secours adaptés, cela peut non seulement lui sauverla vie, mais cela permet aussi de faciliter le processus de récupération. Ce guide pratique des premiers secours pour les nourrissons et les enfants, richement illustré, traite des gestes de premiers secours préconisés pour sauver la vie d'un enfant et traiter l'ensemble des maux et des blessures bénignes susceptibles de survenir dans la vie de tous les jours. Les consignes et les conseils dispensés dans cet ouvrage vous permettront de disposer des connaissances, du savoir-faire et de l'assurance nécessaires pour prendre soin de tout enfant et de tout nourrisson blessé ou malade, ainsi que pour prendre les mesures indispensables en cas d'accident grave.