Le grand livre du cycliste. Génération vélo : 270 conseils pour s'équiper, bien rouler et entretenir son vélo

Un guide pratique pour les amoureux du vélo, qu'ils se lancent dans l'aventure ou qu'ils soient déjà des adeptes confirmés. L'ouvrage illustré propose 268 conseils pratiques répartis autour des grands axes suivants : bien s'équiper (choisir son vélo en fonction de ses besoin, choisir le matériel et accessoires adaptés) ; bien pratiquer et bien rouler (connaitre toutes les règles et bonnes conduites à adopter, notion de sécurité) ; bien entretenir et réparer son vélo (entretien, personnalisation, réparation).