Investir dans les parkings pour créer sa liberté financière. Un investissement accessible, rentable et simple à gérer

Les avantages de l'investissements dans les parkings sont nombreux. Au-delà de leur raréfaction - 70 000 places extérieures vont disparaître à Paris d'ici fin 2026 -, l'on paie très peu de charges, et le bail est plus flexible. C'est en outre un investissement relativement accessible, qui permet de faire ses premiers pas dans le locatif ou de diversifier son portefeuille. Certes moins attrayant qu'un studio bien agencé, les places de parking sont néanmoins souvent plus rentables et sources de moins de désagréments. Un guide pratique, pas-à-pas, pour créer sa liberté financière.