L'allemand pour les nuls. 3e édition

L'allemand est la langue la plus parlée en Europe... Alors il est temps de s'y mettre ! Que vous partiez en week-end à Berlin, que vous vous offriez des vacances en Autriche ou que vous travailliez avec des Allemands, ce livre mis à jour suite aux derniers changements orthographiques de la langue vous permettra de connaître les bases d'une langue à la complexité réputée. Pour vous aider, découvrez dans ce livre : - Les bases grammaticales et le vocabulaire adapté à toutes les situations. - De nombreux exemples de conversation pour pratiquer l'allemand du quotidien. - Des pistes MP3 à télécharger pour écouter et répéter ! - Des listes de mots à retenir pour mémoriser facilement le vocabulaire courant. - Des jeux et exercices amusants pour assimiler ce que vous avez lu. Inclus : un CD audio des dialogues de l'ouvrage.