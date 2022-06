La preuve des contraires

Octobre 2015. Le téléphone sonne chez Julia et Tony Hall, qui vivent une existence paisible dans leur grande maison du Maine. Tony répond puis se rue au chevet de son frère, Nick. Celui-ci vient d'être admis aux urgences après avoir été violemment agressé la veille par un inconnu rencontré dans un bar. Le monde de Tony s'effondre. Et plus encore lorsque l'inspecteur Rice, chargé de l'enquête, commence à douter du témoignage de Nick. Si Tony est prêt à tout pour sauver son frère, Julia, elle, est prête à tout pour sauver son mari à la dérive. Février 2019. Le téléphone sonne à nouveau chez les Hall. Au bout du fil, l'inspecteur Rice, à qui Julia n'a pas parlé depuis des années. A la retraite, malade, celui-ci demande à la voir. Il a des révélations à lui faire sur cette affaire qui n'a cessé de l'obséder, des révélations qui vont remettre en question toutes les apparences. Mensonges, crimes, obsessions : ne vous fiez pas surtout pas au visage paisible des banlieues américaines.