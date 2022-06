Mon cahier de recettes spécial vacances

Retrouvez la collection Mon cahier dans une version dédiée au soleil et aux beaux jours ! Toujours aussi fun, Mon cahier version cuisine propose 120 recettes recettes saines et gourmandes, toutes photographiées et illustrées. Si vous deviez n'avoir qu'un seul livre de cuisine de mai à septembre, ce serait celui là ! A glisser dans vos bagages ou à avoir chez vous pour profiter des beaux jours, ce cahier pratique et super complet est l'essentiel de l'été ! Dans ce cahier de recettes, découvrez des astuces pour cuisiner au grand air, des idées de barbecues, grillades ou salades de saisons, et surtout plein d'idées simples pour ne pas se prendre la tête en vacances. 120 recettes pour cuisiner chez soi ou ailleurs, quand on a pas grand chose dans le placard : salades fraîches et gourmandes, soupes froides, grillades, plats familiaux à partager, apéros hyper rapides, et goûter frais pour les journées de canicule. Au menu : dip de saumon, rillettes végétales, grande salade du soleil, marinades pour le barbecue, taboulé de quinoa, rôti de porc aux herbes fraîches, légumes rôtis à la feta, granité maison, esquimaux de fruits... Avec mon cahier, désormais, prenez aussi soin de vous dans votre assiette !