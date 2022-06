Mon cahier endométriose

Toutes pour mieux comprendre l'endométriose, apaiser ses symptômes et en tirer un moyen de mieux se connaître ! Ah l'endométriose ! cette maladie qui touche 1 femme sur 10 et dont on ne sait encore que peu de chose... Outre la méconnaissance de la maladie chez les médecins, les endogirls elles-mêmes ont du mal à comprendre ce qu'il se passe dans leur corps. L'endométriose, c'est un coup de malchance, mais il est possible de mieux cohabiter avec elle et d'en tirer une meilleure connaissance de notre corps et de notre cycle naturel. Ce cahier regroupe tout ce qu'il faut savoir sur l'endométriose : ses symptômes et les disfonctionnements qu'elle cause, comment l'apaiser et améliorer son bien-être. Il suffit souvent de quelques petits changements bien adaptés dans son quotidien pour retrouver tout son potentiel glowy ! Au programme : Tout sur l'endométriose : ce qu'elle est (des lésions et des adhérences créées par le tissu endométrial dans et hors de l'utérus), ses caractéristiques (douleurs pendant et/ou hors des règles, inflammation, soucis digestifs...), son évolution au cours du cycle et les conseils tout au long du parcours médical. Un trousse zéro douleur spéciale endo, avec du yoga pour créer de l'espace dans le corps et réduire les adhérences endométriales, des huiles essentielles et des plantes antistress afin de réduire la douleur et toutes les méthodes de bien-être (acuponcture, méditation) et les petits gestes quotidiens qui apaisent les symptômes. L'endo food anti-inflammatoire : car l'alimentation anti-inflammatoire peut aider à réduire les troubles digestifs dont se plaignent souvent les endogirls (douleurs, intolérances, constipation, diahrrée, gonflements...) ! L'idée ? Une alimentation saine, légère et microbiote friendly qui régule les hormones afin de réduire l'inflammation. Tous les tips énergie, car les endogirls souffrent souvent de fatigue chronique. Avec les superfoods, les compléments alimentaires et les méthodes naturelles qui reboostent. Les conseils quand on a un projet de baby : comment l'endométriose peut compliquer les choses, comment booster sa fertilité et comment aborder les démarches médicales. Un endo-programme doudou pendant les règles et hors règles, avec toutes les astuces de bien-être pour prendre soin de soi et apprendre à cohabiter au mieux avec son endométriose.