Ada G. et la Clé du Hackeur

D'aussi loin qu'elle s'en souvienne, Ada a été la complice d'un célèbre cybercriminel : son père, Remy Genet. Ensemble, ils ont infiltré le gouvernement et ses secrets, volé des armes à des terroristes, et dérobé de l'argent à d'innombrables personnes. Mais à présent, Remy est en prison et Ada en école militaire. Jusqu'au jour où un agent du gouvernement vient la chercher : la clé du hackeur, un programme informatique qui plongerait le monde dans le chaos, a été dérobée. Même sous les verrous, Remy est le premier suspect. Et il a accepté de coopérer à une seule condition : il ne parlera qu'à Ada. . .