La femme du maître tailleur Tome 2 : Le mauvais oeil

Après un mariage désastreux avec Jean-Baptiste, fils d'un maître tailleur, Mathilde a trouvé l'amour dans les bras de Nicolas, un autre homme doux et aimant. Jusqu'au moment où Nicolas a été envoyé au bagne de Toulon après une dénonciation calomnieuse. Rebelle et déterminée, Mathilde parvient néanmoins à faire libérer l'homme qu'elle aime. Enfin réunis, les deux amants se réfugient en Corse où ils espèrent trouver la paix après tant d'épreuves. Mais une fois sur place, ils ont bien du mal à se faire accepter par la population locale. Et quand leur fils encore bébé est enlevé une nuit, Mathilde voit une nouvelle fois sa vie basculer. Le coupable est-il son ancien mari qui voit dans cet enfant une menace pour l'héritage familial ? Ou bien les villageois veulent-ils ainsi pousser la famille à partir ? Mathilde va devoir faire preuve de courage si elle veut reconquérir le bonheur et sa liberté.