Pour quoi vous levez-vous le matin ?. Se construire et construire

Pour la première fois, une centaine de personnalités connues dans tous les domaines dévoilent leur moteur intime, ce qui les fait se lever le matin, avancer, agir, créer, grandir, rêver ou espérer. Astronaute, philosophe, biologiste, chef cuisinier, artiste, pilote de ligne, astrophysicien, mathématicien... répondent à cette question en apparence anodine et pourtant vertigineuse car elle touche à la condition humaine et à son devenir. Leurs réponses, profondes ou ludiques, aveux ou pirouettes, sont autant de témoignages pour mieux comprendre nos propres motivations à nous lever, jour après jour, afin de construire et donner un sens à notre existence. Le tout introduit par la préface inspirée du neurobiologiste et philosophe Georges Chapouthier. En découvrant ces citations mises en valeur par les dessins en couleurs de l'illustratrice Hélène Crochemore, le lecteur et la lectrice découvriront pour quoi telle ou telle personnalité se lève, pourront y trouver une inspiration, et en tous les cas de l'espoir pour construire un monde meilleur. C'est le but de cet ouvrage.