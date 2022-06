Je lis pas à pas avec Téo et Nina Tome 49 : La promenade en mer de Téo et Nina. Fin de CP Niveau 3

Apprendre à lire pas à pas, c'est facile avec Téo et Nina ! Les romans " Je lis Pas à Pas " proposent 4 niveaux de lecture pour commencer à lire dès le début de l'apprentissage et progresser pas à pas. Dans ce roman de niveau 3, Téo et Nina font une excursion en mer : pêche, découverte des fonds marins. La sortie réserve quelques surprises...