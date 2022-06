L'espagnol de A à Z. Grammaire, conjugaison & difficultés

- 300 entrées classées par ordre alphabétique : - les règles de grammaire et de conjugaison espagnoles - les mots difficiles à traduire d'une langue à l'autre Et aussi : - 300 exercices corrigés pour s'entraîner - un index détaillé pour retrouver rapidement une difficulté - Un outil indispensable aux lycéens et aux étudiants du 1er cycle - pour préparer l'épreuve du bac - pour préparer examens et concours Un ouvrage qui s'adresse également aux adultes qui veulent améliorer leurs compétences linguistiques.