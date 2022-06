Lettres et Cie Français Maternelle. Guide pédagogique, Edition 2022

Un rituel pour enseigner le nom, la forme et le son des lettres, et développer conjointement la connaissance du principe alphabétique et la conscience phonémique - Méthode multisensorielle : pour chaque lettre, une image, une comptine, un geste - Approche affective : chaque lettre est associée à un personnage de conte - LE GUIDE - Une partie théorique pour comprendre pourquoi et comment enseigner le principe alphabétique à de jeunes élèves - Les fiches de préparation - Des propositions de programmation, selon que la méthode est mise en place en PS, MS ou GS - LE MATERIEL - 28 flashcards illustrées pour présenter les lettres de l'alphabet aux élèves (au verso, l'accompagnement pédagogique résumé sous forme de carte mentale pour l'enseignant) - L'abécédaire à afficher (recto : abécédaire avec les trois écritures ; verso : abécédaire avec les majuscules et les scriptes)