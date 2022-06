Mieux communiquer grâce à l'hypnose. Les techniques subtiles pour transmettre vos messages efficacement

Apprenez à transmettre un message de manière approfondie et efficace grâce aux techniques de langage de l'hypnose. Si vous avez un message digne d'intérêt à transmettre, vous souhaitez naturellement que vos idées importantes soient entendues et assimilées le plus correctement possible. Vous méritez de bien atteindre votre public pour mieux vous faire comprendre, et votre auditoire est digne d'être abordé d'une façon qui lui est favorable et adaptée. Parents, pédagogues, enseignant·es, formateur·rices, politiques, communicant·es, coachs, thérapeutes, professionnel ·les de santé ou encore orateur·rices... Si vous souhaitez aider ou accompagner vos interlocuteur·rices le mieux possible, il n'y a que de bonnes raisons de privilégier des échanges favorables, ouverts et fluides ! Cet ouvrage regroupe quinze techniques de langage verbal issues de l'hypnose thérapeutique que vous allez pouvoir exploiter facilement, tant dans votre vie professionnelle que personnelle. Vous l'avez compris : ce livre n'est pas un manuel de manipulation, mais un ouvrage pratique pour apprendre à mieux vous adresser à l'inconscient des personnes qui vous écoutent, afin de renforcer l'impact positif de ce que vous avez à dire.