Kelly Helard, tout ça pour mon poids ! Journal intime d'une vie à lutter contre les kilos

Kelly Helard est présente à la télévision depuis plus de 10 ans. Les téléspectateurs ont pu suivre les évolutions de son poids, sans jamais se douter des difficultés et des souffrances que la jeune femme a pu traverser. Dans un journal intime qu'elle souhaite partager avec ses fans et toutes les femmes qui mènent le même combat qu'elle, Kelly va partager son expérience, sa première perte de poids avant d'avoir son premier enfant, qui l'a menée à un épisode d'anorexie et de dépression, puis sa seconde perte de poids après sa première grossesse, et les dérives auxquelles elle a succombé : pilules coupe-faim, liposuccion ratée, obsession de son image et des retouches photos, etc. Aujourd'hui maman de deux enfants, Kelly a repris un rééquilibrage alimentaire et un programme sportif, et fait tout pour se réconcilier avec son corps et retrouver son poids de forme de façon durable. Elle souhaite partager avec le plus grand nombre ce long processus ainsi que ses états d'âme, ses astuces, à travers un cahier de suivi destiné à être pris en main par les lectrices, dans lequel elles pourront écrire, noter leur progression, leurs difficultés.