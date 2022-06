Dans l'ombre des Jasmins

Elliot Pratt est un jeune homme de dix-huit ans réservé, bienveillant et bien peu sûr de lui. Cet été, au lieu de partir en vacances comme tous ses amis, il choisit de travailler pour la toute première fois de sa vie. Un choix réfléchi pour subvenir lui-même à certains de ses besoins. Ainsi, il décide de tenter sa chance et d'envoyer son curriculum vitae à la maison de retraite du coin. Sa soeur y avait travaillé peu de temps avant lui et en avait tiré une bonne expérience, alors, que pouvait-il bien lui arriver de mal ? Déterminé suite à la réponse positive qu'il a reçue, Elliot franchit avec innocence la porte de la résidence des Jasmins et découvre le monde du travail à travers un regard nouveau, et tente d'y trouver sa place. Mais entre comportements révoltants et injustice flagrante, Elliot va se rendre compte qu'il a mis le pied dans un endroit dont il ne sortira pas indemne... Franzo Pizarro nous livre dans ce témoignage romancé sa découverte du monde du travail et la vie au sein d'un EHPAD aussi bien du côté des employés que des résidents. En l'accompagnant, vous découvrirez un monde où joie, peine, grandeur d'âme et ignominie ne cessent de s'entremêler.