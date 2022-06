A la fin de ce livre vous saurez dessiner les mangas !

Vous souhaitez dessiner des mangas, mais vous ne savez pas comment vous lancer ? Ce livre est fait pour vous ! Conçu comme un carnet de croquis, cet ouvrage vous propose un apprentissage du dessin par la pratique. Vous y apprendrez à dessiner les personnages de mangas, à représenter les décors, à composer votre propre bande dessinée. . . Autant de points abordés que vous pourrez mettre en pratique grâce aux exercices proposés à réaliser directement dans le livre ! Laissez-vous guider par les explications pas à pas et les nombreux conseils et astuces. Dans le métro, pendant la pause déjeuner, en vacances, durant quelques minutes ou plus. . . Exercez-vous partout et tout le temps ! Appropriez-vous ce carnet de dessin et, crayon en main, griffonnez dans les marges et dessinez sur ses pages : tout est permis ! Vous voyez, vous savez dessiner les mangas !