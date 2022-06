Adosexo. Le guide d'éducation sexuelle de référence !

Est-ce que c'est normal d'avoir mal pendant les règles ? Je prends la pilule, est-ce que je dois utiliser des préservatifs pour éviter les ist ? C'est quoi un frottis exactement ? Comment faire mon coming out ? J'ai peur de ma première fois... L'éjaculation nocturne, c'est normal ? Comment je fais si la capote craque ? A partir de quand faut-il s'épiler ? C'est quoi la différence entre mon sexe et mon genre ? C'est quoi exactement, le consentement ? Les vraies réponses aux vraies questions des adolescent·e·s #Adosexo est le premier guide d'éducation sexuelle moderne, inclusif et participatif ! Pour écrire ce livre, Camille Aumont Carnel s'est appuyée sur plus de 25 000 témoignages d'adolescent·e·s de France, Belgique, Suisse, Canada, Sénégal, Mali et Madagascar. L'ouvrage a été relu et validé par une équipe de professionnel·le·s de la santé.