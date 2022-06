Seconde chance. Offrez-vous le droit au changement

Quelle est la source de tous les problèmes ? Le manque d'amour ? La colère ? Et si la réponse n'était pas celle que vous croyez ? Nous pensons très souvent que les différents problèmes que nous traversons ne sont pas liés entre eux. Or, nous avons tous fait, à un moment ou à un autre, des choix qui nous ont conduits à ce que nous sommes et ce que nous vivons aujourd'hui. Malheureusement, nous n'avons pas toujours été conscients de tous ces liens subtils qui gouvernent nos vies, nos choix et nos décisions. De plus, nous n'avons pas toujours eu les outils pour apprendre à cerner la source des problèmes et créer des changements nous permettant de nous en libérer. Nous ne sommes que le résumé de tout ce que nous avons vécu, pensé et décidé par le passé. Les méthodes TAEV et TMA permettent de comprendre et de désamorcer les racines des blocages. Réalisons-nous que tout est question de matérialisation ? Prenez votre âge et dissociez-en les chiffres le composant. Si vous avez 52 ans, vous aurez donc 5 et 2. Replongez alors dans ce que vous avez vécu à 5 ans, à 2 ans, il y a 5 ans en arrière, il y a 2 ans en arrière et à 25 ans. Vous y découvrirez un fil conducteur époustouflant ! Guérir est avant tout un état d'esprit. C'est savoir embrasser la peur de l'inconnu. C'est savoir accepter les petits changements qui sont autant d'opportunités à saisir. Adoptez une nouvelle façon de voir les choses afin de comprendre comment est né votre karma, votre langage corporel, vos mauvais choix, vos mauvais castings de vie, vos problèmes de santé, etc. Votre signature énergétique attire à vous ce qui correspond à votre vrai(e) vous, mais pas forcément ce que vous désirez. Découvrez comment changer cela pour créer votre vie plutôt que de la subir. Le changement doit être accepté plutôt que craint. Cependant... Etes-vous vraiment prêt(e) pour cela ? Ou confondriez-vous "vouloir" et "être prêt(e)" ? Aucun événement, aucune situation ne peut se produire tant que tous les protagonistes n'ont pas la même programmation ou une programmation complémentaire.