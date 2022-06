L'important n'est pas la chute

Un accident de parachute est rare... Thomas Laverne a réussi dans les affaires, mais personne n'atteint les sommets sans se faire d'ennemis. Jalousie, vengeance, les mobiles et les suspects ne manquent pas pour l'équipe chargée des investigations. Camille en est la responsable, et elle connaît déjà la famille de la victime. Quelques années auparavant, elle a enquêté sur la disparition de la petite Héloïse Laverne. Les recherches basculent lorsqu'une autre fillette disparaît dans des circonstances similaires... Quand une chute est sans fin, est-il possible de se relever indemne ? Après Derniers jours à Alep, récompensé par de nombreux prix, Guillaume Ramezi nous offre ici une deuxième intrigue machiavélique.