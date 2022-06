Précis de culture juridique. Grand oral, 6e édition

Epreuve centrale de l'examen d'entrée dans un Centre régional de formation professionnelle d'avocats (CRFPA), le grand oral porte sur un sujet relatif à la protection des libertés et des droits fondamentaux permettant d'apprécier les connaissances du candidat, la culture juridique, son aptitude à l'argumentation et à l'expression orale. Rédigés par des auteurs prestigieux, cet ouvrage permet aux candidats de réviser efficacement et de renforcer leurs connaissances. La première partie pose le socle commun de la culture juridique générale : le système juridique (droit français, droits étrangers, histoire, auteurs, philosophie, sociologie, économie, littérature), les personnes, les droits et libertés (droits subjectifs, libertés, sanction des droits). La seconde partie décline la culture juridique générale en matière de droits et libertés fondamentales (droits politiques, d'aller et venir, au procès équitable, d'opinion, d'expression, religieuse, familiale...). Points forts - Premier ouvrage de culture juridique générale spécialement conçu pour le CRFPA - Des auteurs prestigieux