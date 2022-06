Saga Océan Tome 4 : Le règne de l'océan

"L'océan dévoile enfin tous ses mystères..." Un an après que son existence ait été bouleversée par sa rencontre avec Océan, Alizée n'est plus tout à fait la même. L'amour, la douleur, la peur et la haine l'ont marquée d'une façon indélébile. Cependant, plus que jamais, elle doit se montrer forte et déterminée puisqu'elle a la ferme intention de récupérer l'héritage qui lui a été volé. Devenue une véritable fille de l'océan, elle rassemble ses forces afin de guérir de ses blessures, mais également pour se préparer à affronter son destin. L'héritière légitime du trône d'Atlantide n'a pas encore dit son dernier mot.