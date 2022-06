Sac à dos et libido. Les pays racontés par leur sexualité

Dis-moi comment tu fais l'amour, je te dirai dans quel pays tu es... Antonio Fischetti explore la sexualité de 50 peuples et dresse un planisphère de l'intime. Où l'on apprend qu'en Himalaya, un viagra écologique est fabriqué depuis des siècles ; que l'ethnie chinoise des Na a élaboré une société sans père ni mari ; que la plage de Trieste, en Italie, est fendue d'un long mur, doté d'une porte que l'on ouvre une fois par an, afin de mélanger les hommes et les femmes... Antonio Fischetti sonde cette géographie du polochon, conscient que la sexualité d'un pays en dit long sur les mécanismes profonds d'une société. Il ausculte aussi le vocabulaire local : si un Vénézuélien vous compare à un verre d'eau, vous pouvez mal le prendre (un verre d'eau ne se refuse jamais)... Un tour du monde ébouriffant !