L'entreprise responsable. Quand la défense des valeurs crée de la valeur

Arthur M. Blank, célèbre entrepreneur américain, en est convaincu : oui, sens et profit peuvent (et même doivent) aller de pair. Oui, entreprise responsable peut rimer avec entreprise profitable. En s'inspirant d'actions qui ont ponctué son parcours (revitaliser un quartier en déshérence, redresser une équipe de foot, reprendre une chaîne de magasins en quasi-faillite...), il décortique le lien logique qui existe entre l'implication sociétale et environnementale d'une entreprise et sa réussite financière. Au fil des pages se dessine un nouveau visage entrepreneurial qui nous convainc de la nécessité, pour les acteurs économiques, de s'impliquer pleinement dans la vie de la société au sens large. "Le capitalisme fondé sur des valeurs est bénéfique tant pour le résultat financier des entreprises que pour la société dans son ensemble".