Résolution de problèmes CE2. Edition 2022

Un cahier recommandé par les enseignants et conforme au programme pour s'entrainer en résolution de problèmes CE2. Avec des leçons visuelles, 100 problèmes et énigmes, des conseils pour les enfants. Des mémos pour apprendre autrement et facilement. Les corrigés dans un livret détachable. Exercices interactifs sur www. hatier-entrainement. com.