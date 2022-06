Force vitale

Kodo Sawaki est considéré comme l'un des plus grands maîtres zen du XXe siècle. Certains de ses disciples, notamment Taisen Deshimaru, ont eu une grande influence sur le zen en France et dans toute l'Europe. Les enseignements dans ce recueil affirment que l'Homme doit se trouver et créer sa propre vie. "Chacun d'entre nous se dresse telle une falaise au plus haut du ciel. Aucune comparaison n'est possible : tu es toi, je suis moi. Tous se moquent de toi parce que tu n'es qu'un bon à rien ? Il suffit que tu te trouves toi-même. Découvre la nature de tes propres talents. Enracine-toi fermement en toi-même, demeure en toi-même de façon stable. Apprendre à se connaître - existe-t-il quelque chose de plus extraordinaire ?" ? Kodo Sawaki