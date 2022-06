Réalité des contacts avec nos défunts. Par les signes et preuves de l'au-delà

L'Au-Delà est une réalité, notre survivance après la mort terrestre : une certitude, c'est la conviction qu'Yves Linès a acquise en trente ans de recherches, et de communications qualifiées de paranormales. L'authenticité des signes qu'il a reçus de cet "Ailleurs", comme tous ceux qui lui ont été confiés, par celles et ceux auprès de qui il a enquêté, sont autant de preuves qui entérinent l'évidence de notre immortalité. Yves Linès était, avant le deuil qui l'a frappé, un irrécupérable cartésien et un incurable matérialiste. Il lui a fallu, après ce décès, vivre et côtoyer durant des années des moments forts dans l'irrationnel, pour admettre qu'il y a une multitude d'événements et de faits qui dépassent l'entendement de notre raison. Pour confirmer cette révélation, il a côtoyé des conférenciers de renom mais aussi les plus grands médiums qu'il reçoit maintenant dans l'association qu'il a créée, et qu'on peut visiter sur le site "www.sourcedevietoulouse.fr". C'est aussi par les conférences sur la Trans-Communication Instrumentale que donne Yves Linès dans toutes les régions de France, comme celles qu'il a tenues au Mexique, en Italie, en Belgique et en Suisse, qu'il souhaite apporter son propre témoignage qui lui a fait admettre la réalité incontestable de notre survivance, après notre vie terrestre. Tous les signes qu'il a recueillis, et qu'il relate dans cet ouvrage, ne peuvent qu'interpeller notre intellect.