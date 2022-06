Nos coeurs en si majeur Tome 1

Une ballade, deux tempos... Depuis que son premier amour a mystérieusement disparu, Calista, ancienne violoniste promise à un grand avenir, a érigé des barrières entre elle et les autres pour préserver son coeur. Repliée sur sa douleur, fermée aux relations amicales et amoureuses, désormais elle mène une vie terne et monotone. Jusqu'au soir où un inconnu la sauve de la noyade... Lui, c'est Joon, un photographe que le destin semble vouloir mettre à tout prix sur le chemin de la jeune femme. Malgré un passé qui la tourmente encore, la musicienne s'ouvre peu à peu à cet homme aussi spontané que solaire. Le laisser illuminer son existence de couleurs vives apparaît comme une douce tentation. Y résister relève de l'impossible. Mais à l'heure des choix cruciaux, Calista parviendra-t-elle à surmonter ses blessures pour s'épanouir à nouveau ? Pourra-t-elle tirer un trait sur une composition inachevée pour vibrer au rythme d'une nouvelle mélodie ?