Jardins thérapeutiques et hortithérapie. Comment la nature prend soin de vous, jardiner pour se soigner... 2e édition

Les mille et une activités que nous pratiquons en extérieur témoignent de ce que la nature ne cesse de prendre soin de nous. Mais il arrive que cette nature soit parfois inaccessible, précisément quand nous en aurions le plus besoin, parce qu'une maladie, un handicap, ou même le grand âge, nous affaiblit. De plus, il ne suffit pas de disposer d'un jardin ou d'outils : la nature ne prend vraiment bien soin de nous qu'à la condition que nous prenions soin de son potentiel thérapeutique. Ce livre dessine ce double prendre-soin, à travers les jardins thérapeutiques et les différentes formes d'activités et d'hortithérapies qu'il décrit et aide à construire : - il expose les apports de l'écopsychologie et les principes fondamentaux de ces jardins ; - il conseille sur les étapes de création, les pratiques d'entretien, les questions d'accessibilité, etc. ; - il présente les différentes formes de thérapies avec le jardinage. Un ouvrage indispensable pour que jardins et humains prennent soin les uns des autres.