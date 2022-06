Ma vie avec les Walter Boys

A la suite de l'accident de voiture de sa famille, Jackie, seize ans, voit sa vie basculer. Fini pour elle la vie mondaine à New York : elle doit dire au revoir à son penthouse et partir direction le Colorado, où une vieille amie de sa mère l'accueille. Confrontée à un tout nouveau style de vie au sein d'un ranch, Jackie doit à présent s'intégrer à la fratrie des Walter. Entre mauvais tours et taquineries, elle apprend peu à peu à apprivoiser sa nouvelle famille. Pourtant, quand ses yeux se posent sur Cole, l'un des onze enfants Walter, son coeur vacille...