La PNL par la pratique. Exercices et outils pour mieux communiquer

La Programmation Neuro-Linguistique (PNL) est une approche de psychologie appliquée qui vise à développer une meilleure communication, à rendre les relations interpersonnelles plus épanouissantes, et à concrétiser les changements souhaités. En réalisant une série d'exercices simples, vous utiliserez les méthodes créatives et très efficaces que vous proposent les autrices pour mieux vous connaître, mieux communiquer et ainsi améliorer vos relations. Ludique, coloré et illustré, cet ouvrage pratique vous invite à lire des histoires métaphoriques afin de stimuler votre imagination et vous donner des clés de compréhension de vous-mêmes et d'autrui. Vous pourrez sauter des chapitres au gré de vos recherches et de vos besoins, lire en zigzag, à l'envers, ou au hasard... , comme vous le voudrez. Vous apprendrez mieux en vous amusant !