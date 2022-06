Cook'n roll. Ultimate

Compilation de Cook'n'roll (9782737382000) et de Cook'n'roll again (9782737384073) augmentée d'une dizaine de recettes. Audrey Basset partage plus de 110 recettes qui revisitent les classiques du rock. Que ce soit pour un Apérosmith, un Plat c'est beau ou un AC/Dessert, tu trouveras la recette originale et rock qui te convient. David Brownie, The Rolling Scones, Freddy Mc Curry, Milk Jagger, Paté Smith, Pita Mitsuko, Lait d'zep, Dés Pêche Mode, l'anis Mauricette ! , Prodijus, Grog Dylan, Thé lait phone, La Mie Winehouse, Poire Désir... Pour cuisiner en musique, chaque recette est enrichie d'une suggestion de morceaux à écouter.