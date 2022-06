Paul Sérusier. Une quête artistique

Artiste "postimpressionniste" majeur du renouveau de la peinture dans les mouvances Pont-Aven et Nabis, Paul Sérusier (1864-1927), reste très largement encore à découvrir. Ami de Maurice Denis, découvrant à Pont-Aven le synthétisme auprès d'Emile Bernard et de Gauguin, avec ses proches Bonnard, Ibels et Ranson, Sérusier forme un groupe, les Nabis ("prophètes" en hébreu). Son oeuvre est immense (bois, huiles, dessins...) disséminée dans les plus grands musées du monde. Orsay notamment lui offre aujourd'hui une place grandissante... Il habita longtemps en Bretagne, et peignit les habitants et la campagne vallonnée du Finistère intérieur. Cette petite monographie élégante, joli livre-cadeau sur papier de création, présente de façon succincte Paul Sérusier et reproduit 30 de ses oeuvres les plus emblématiques, puisées aux meilleures sources nationales et internationales.