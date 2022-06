Plantes de Montagne

En montagne, les conditions écologiques peuvent changer très rapidement en raison de l'altitude ou de l'exposition. Cette variation de milieux explique l'étagement de la végétation, et favorise l'expression d'une grande diversité botanique et d'adaptations aux conditions parfois extrêmes des milieux d'altitude. La brièveté de la saison estivale implique une floraison concentrée sur une courte période et explique pourquoi les milieux d'altitude se transforment en un véritable jardin en été. Passionnés de botanique et de photographie, les auteurs présentent les plantes que l'on trouve dans les montagnes des Vosges, du Jura, des Alpes, du Massif central et des Pyrénées. Cet ouvrage offre un traitement très complet de la flore de montagne (1890 espèces). L'iconographie est exceptionnelle tant par sa richesse (3800 clichés) que sa qualité. Se voulant également pratique et ludique, ce guide propose également des clés d'identification qui faciliteront la reconnaissance des espèces proches par ses utilisateurs. L'ouvrage présente de nombreuses espèces peu traitées dans la littérature. Toutes les espèces traitées sont présentes en France, y compris beaucoup de formes locales. Ce livre comblera tous les amoureux de nature, et suscitera très certainement de nombreuses vocations pour la botanique.