Wolf Girl Tome 4 : Mated girl

Vous allez adorer les rebondissements et les retournements de situation que vous réserve l'ultime tome de la série Wolf Girl ! Je suis enfin sortie de la Forêt Noire ! Mais ma joie a été de courte durée : Sawyer est en prison, notre peuple est toujours en guerre et les loups sont obligés de se cacher sous terre. Il va falloir que je réunisse toutes mes forces si je veux sauver les miens, ramener mon homme et destituer la reine. Mais je n'y arriverai pas seule, c'est une certitude. Pour mener à bien ma mission, je dois faire appel à un vieil ami... La tâche ne va pas être aisée, mais rien ni personne ne m'empêchera de l'approcher. Pas même la prison magique la plus sécurisée du monde.