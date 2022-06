Les blooders Tome 2 : Révélation

Fox Harrison ne parvient pas à assumer son homosexualité et va même jusqu'à se fiancer avec la belle Vahina pour satisfaire le chantage de son père. Parce qu'un Biker gay perdrait toute crédibilité au sein de ce monde impitoyable qu'est le leur, d'autant plus s'il est amené à devenir le Président des Blooders. Cependant, lorsqu'il doit demander de l'aide à Staël, des Black Devils, pour une mission de sauvetage, il remet tout en question. Et si pour convaincre son entourage qu'être gay n'est pas incompatible avec le fait de devenir le dirigeant d'un MC, Fox devait apprendre à accepter sa différence ?