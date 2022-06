Finance d'entreprise DCG 6. 15 exercices corrigés pour s'entraîner efficacement et réviser, 3e édition

15 exercices corrigés dédiés à l'UE 6 - Finance d'entreprise pour s'entraîner efficacement et réviser Le diagnostic financier est l'exercice le plus compliqué de la finance d'entreprise. C'est pourquoi ce livre d'exercices corrigés lui est entièrement dédié, afin de permettre aux étudiants de réussir à analyser la santé d'une entreprise et son potentiel de développement. Chacun des 15 exercices traite des 5 étapes du diagnostic financier, à savoir : l'activité et la profitabilité - l'analyse de la structure financière et l'équilibre financier - l'analyse de l'endettement - l'analyse de la trésorerie - la synthèse et des recommandations. Au total, 15 exercices corrigées pour permettre aux étudiants de s'entraîner et de mettre en application les connaissances acquises dans le livre DCG 6 Finance d'entreprise, du même auteur. Points forts - Des exercices pour revoir chaque partie du programme - Des corrigés détaillés et expliqués - Des niveaux de difficulté différents - Une pédagogie et une méthodologie adaptées