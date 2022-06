Passé. Je ne sais où, qui revient

Une femme habite le lieu du souvenir. La disparition de son pe`re, parti manifester le 8 mai 1945 à Guelma en Algérie, est devenue une re^verie pour l'e ? ternite ? . Son fils Libellule est acteur, sa tête est un lieu de réunion. A la frontière de la veille et du sommeil, il recrée l'univers. Autour de son lit (qu'il ne quitte plus) flotte la voie lactée, les morts bondissent, deviennent flammes, pensées dévorantes. Dix ans après sa création, Lazare et Anne Baudoux refont avec de jeunes comédiens tout juste sortis de l'école du Théâtre National de Strasbourg la traversée de ce premier volet d'une trilogie théâtrale sur la mémoire refoulée et les trous de l'histoire de France.