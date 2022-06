Au commencement j'avais une mère

A cinquante ans, sans crier gare, un papier officiel dévoile à Gaëlle le nom de sa mère naturelle ! Après des années de mensonges et de non-dits sur son origine biologique, elle démarre une quête en solitaire et, de Saint-Malo à Londres, elle nous raconte son périple à la recherche d'elle-même et de celle qui l'a mise au monde. Entre rires et larmes, un voyage initiatique et bouleversant. Trouver d'où l'on vient, découvrir qui l'on est, et au bout du chemin, exister, enfin... Cette histoire forte, belle, si puissante dans sa démesure affective, nous chavire profondément. Elle secoue l'âme jusqu'aux tréfonds car elle touche à ce que nous avons de plus précieux : la capacité d'aimer, la nécessité d'être aimé, le besoin éperdu d'être reconnu, la recherche de ce premier regard d'amour posé sur soi.