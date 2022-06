Si tu savais

Comment laisser les mots nous rejoindre, en cette intimité si profonde qu'ils viennent alors nous infuser, nous délivrer avec soin les sons, les couleurs, les odeurs, les saveurs et exquisités d'une vie parfois si oubliée, Laisser chaque mot nous enseigner, mais également nous délier, dans cette invitation au voyage, se laisser porter au-delà des doutes et croyances... Une invitation poétique à la rencontre de Soi, une Comment laisser les mots nous rejoindre, nous infuser ? Comment les laisser nous délivrer avec soin à l'aide des sons, des couleurs, des odeurs, des saveurs et exquisités de la vie ? Permettre à chaque mot de nous enseigner, de nous délier et se laisser porter au-delà des doutes et des croyances. Ce recueil poétique est une invitation à la rencontre de soi. Une ode à la liberté d'être et d'exister de notre Moi inaltérable, un questionnement livré depuis l'aube des temps. Cet ouvrage est à la portée des âmes oubliées où chacun trouve ses propres réponses, en résonance avec les mots. Se reposer et laisser la réponse jaillir : si je savais...