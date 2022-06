Philosophie : coronavirus et confinement

Dans cet essai, il est question d'une approche strictement philosophique du Covid19 et du confinement. Ce faisant, pour chaque attitude, on remontera à une source philosophique. Les coronasceptiques sont pris dans un cercle vicieux à la manière des Sceptiques : la recherche de la vérité est un impératif mais la vérité absolue est introuvable, d'où le pyrronisme et le doute sceptique. Le masque estil efficace, les barrières de protection sontelles suffisantes, les vaccins proposés sontils adaptés ? Fautil faire confiance aux consignes de l'Etat ? Voilà leur souci. Les nonsceptiques se subdivisent en deux catégories. Nous avons ce que l'on pourrait appeler les " néostoïciens ", qui consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement relèvent du Stoïcisme ancien qui se rangent sous la maxime stoïcienne : " Sustine et abstine " (Supporte et abstienstoi). Et ceux que l'on peut qualifier de " néoépicuriens " pour lesquels la période du Covid19 se plie à l'injonction épicurienne : " Le plaisir est le commencement et la fin de la vie humaine " (Epicure, Lettre à Ménécée) et pour qui le bonheur est fait de petites joies (boire un café, prendre l'apéritif par écrans interposés, etc.) Durant le confinement on a longtemps fait référence à la formule pascalienne selon laquelle " Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre ", mais ce " repos " n'est pas la paresse joyeuse ? il est ennui et angoisse de se retrouver face à soimême. Qu'ont proposé les philosophes pendant le confinement ? De lire ou de relire les Stoïciens et/ou les Epicuriens ! pour comprendre combien les coronasceptiques relèvent du Scepticisme antique, que les néostoïciens appartiennent en grande partie à une reprise du Stoïcisme classique, alors que les néoépicuriens ont pour origine l'Epicurisme grec. Qu'en faire maintenant dans la vraie vie qui vient ?