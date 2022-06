Organiseur Parents séparés Mémoniak, calendrier familial mensuel (sept. 2022- déc. 2023). Edition 2022-2023

"Aimanté sur le frigo de papa ou encore fixé au mur de maman, cet Organiseur Familial regroupe tous les ingrédients de l'Organiseur Mémoniak traditionnel tout en étant spécialement conçu pour les parents séparés. Il propose une double-page par mois avec une grande case chaque jour pour organiser la vie de l'enfant chez chaque parent : foot, dentiste, déjeuner de famille ou soirée chez des copains. Il permet de s'organiser facilement pour que chaque membre de la famille garde un cadre de vie serein et agréable. Retrouvez à l'intérieur : - Une grande double-page par mois de septembre 2022 à décembre 2023 - Chaque jour une grande case pour noter chez qui sont les enfants et les choses à ne pas oublier - Chaque mois, une recette de cuisine pour se régaler en famille - 8 aimants ultra-solides pour accrocher son organiseur au frigo - 1 000 autocollants ludiques pour se repérer en un seul coup d'oeil et rendre l'utilisation de l'organiseur ludique



Par Virginie Chiodo

