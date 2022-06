A l'aube du XVIIIe siècle, Louis XIV, dit "le Grand" , est au faîte de sa gloire. Lors d'une visite de la Superbe, l'une des plus redoutables galères royales, Lucrèce de Montal n'a pas seulement fait la connaissance du séduisant M. de Maroulle, elle s'est émue du terrible sort réservé aux "galériens pour la foi" , ces protestants condamnés pour avoir refusé d'abjurer. Une implacable intrigue se noue entre idylle amoureuse, combats navals et jeux de pouvoirs qui peuvent briser les plus prometteurs destins... L'irruption en Cévennes de la guerre des Camisards bouleverse les convictions des forçats réformés. Entre non-violence et lutte armée, cette grande fresque épique plonge au coeur de la conquête de la liberté de conscience. A travers le regard des galériens, André Chamson aborde de manière intime son héritage huguenot. "La Superbe n'est pas un livre d'histoire, ni un roman historique mais un roman dans l'histoire et, surtout, une autobiographie passionnée. L'obscur galérien pour la foi dont j'ai raconté l'existence était un de mes ancêtres".