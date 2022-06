Dernières nouvelles du lendemain

Le récit d'un voyage vers le sud, vers Venise, à la recherche d'un mystérieux tableau, entre rêve et réalité, dans un monde singulier où les chats parlent et sourient, où la Vierge Marie cache ses tatouages, où les algorithmes se cultivent dans les champs et où les marins ne naviguent que pour le plaisir des voyageuses. Des rencontres passionnantes et passionnées, amoureuses et sensuelles souvent, gourmandes parfois et toujours déroutantes et drôles... Une écriture originale et joyeuse !